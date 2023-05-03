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США временно отправят к границе с Мексикой 1500 военных

Фото: США отправят 1500 военных в границу с Мексикой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США временно направят на границу с Мексикой 1500 военных, готовясь к возможному притоку нелегальных мигрантов после снятия "ковидных" ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что военные на 90 дней присоединятся к 2500 сотрудникам Национальной гвардии США. По словам бригадного генерала Пета Райдера, они будут осуществлять наземный мониторинг, ввод данных и поддержку тылов, чтобы помочь пограничным агентам и "заполнить критические пробелы в возможностях".

Издание пишет, что руководство Пентагона уже давно выражает недовольство разготовлением войск на границе, утверждая, что это работа полиции, а такие действия могут повлиять на военную готовность в случае опасности.

Напомним, что недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством.

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