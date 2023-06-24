США и Запад были застигнуты врасплох бунтом Пригожина в России, - CNN

Представители США и Запада были застигнуты врасплох бунтом руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ. Их разведка не предполагала, что он пойдет штурмовать Ростовскую область своими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источники, знакомые с мнением администрации президента США Джо Байдена, сообщили, что официальные лица Соединенных Штатов и Запада стараются не влиять на события, происходящие в России, поскольку российский диктатор Владимир Путин может использовать любое предполагаемое участие Запада в эскалации кризиса.

По данным издания, вчера чиновники в администрации созвали экстренные совещания, чтобы оценить события, которые разворачивались настолько быстро, что застали врасплох чиновников США и Европы.

Несмотря на то, что в течение последних нескольких месяцев постоянно росла напряженность между руководителем "Вагнера" и Министерством обороны России, представители разведки США и Европы не предполагали, что Пригожин пойдет штурмовать Ростовскую область своими силами.

Анонимный чиновник сказал, что Запад будет наблюдать за тем, как будет происходить бунт Пригожина в течение следующих 24-48 часов, после чего, вероятно, для сил "Вагнера" начнется дефицит поставок.

Переворот в России

Конфликт между ЧВК "Вагнера" и Министерством обороны России достиг своего пика. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.