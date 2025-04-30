США и Украина столкнулись с последними препятствиями перед подписанием соглашения об ископаемых, - FT

Подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США может быть под угрозой срыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, когда самолет с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко уже отправился в США, представители американского министра финансов Скотта Бессента сказали ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".
Как заявили два украинских чиновника, Вашингтон хочет одновременно подписать как рамочное соглашение, так и отдельное, более детальное об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.
Еще один источник FT, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры о соглашении не завершились, поскольку Украина якобы попыталась "пересмотреть условия" документа, согласованные на выходных.
А вот украинские источники объяснили изданию, что информация США является неточной, и что Киев не может подписать оба документа в среду. Ведь соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной радой перед подписанием.
В феврале 2025 года Киев и Вашингтон планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных ресурсов, но этот процесс задержался из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во время визита украинского лидера в Вашингтон в конце марта. После инцидента США прислали Украине обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.
После этого стороны провели несколько технических онлайн-встреч для обсуждения условий сотрудничества. В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев уже определил свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
На днях президент Владимир Зеленский рассказал, что новое соглашение со Штатами стало "сильнее" и "равноправным".
По данным наших источников, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
А вот премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США ожидается в ближайшее время, после чего Украина сделает первый шаг к реализации этого проекта.
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