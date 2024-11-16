США и Украина запускают три проекта из малых модульных реакторов на 30 млн долларов

Инициативы станут частью международной программы FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), направленной на ответственное использование технологий ММР.

Проекты включают в себя строительство пилотного завода по производству чистого водорода и аммиака, конверсию угольных электростанций на малые модульные реакторы, а также разработку дорожной карты декарбонизации сталелитейной промышленности с применением ММР.

"Украина связывает свое будущее с атомной энергетикой. Несмотря на то, что наша страна пережила аварию на Чернобыльской АЭС и сейчас сталкивается с беспрецедентными вызовами в связи с оккупацией россией крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС, мы продолжаем двигаться вперед", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем выступлении.

Министр также напомнил, что Украина обязалась утроить ядерные мощности до 2050 года. По его словам, это будет способствовать развитию как больших атомных энергоблоков, так и малых реакторов для промышленных нужд.

Напомним, малые модульные реакторы имеют значительные преимущества перед традиционными АЭС: они требуют меньших капитальных затрат, мобильнее, имеют повышенный уровень безопасности и адаптированы для интеграции с другими энергетическими решениями, в частности водородной энергетикой.

Такие проекты будут способствовать энергетической независимости Украины, экономическому восстановлению после войны и сокращению выбросов углерода.

Инициативы будут реализовываться совместно с ведущими энергетическими компаниями и научными учреждениями США и Украины. Программа FIRST гарантирует высокие стандарты ядерной безопасности и нераспространения.