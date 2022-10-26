США и союзники пригрозили КНДР "беспрецедентным" ответом в случае ядерных испытаний

США, Япония и Южная Корея пригрозили Северной Корее ответом "беспрецедентного" масштаба, если последняя проведет седьмое испытание ядерной бомбы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
США и их союзники считают, что КНДР планирует возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.
"Мы согласились, что беспрецедентный масштаб ответа будет необходим, если Северная Корея пойдет на седьмое ядерное испытание", – заявил первый вицеминистр иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Дон на пресс-конференции в Токио.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизаций.
"Все происходящее здесь, например, северокорейское ядерное испытание... имеет последствия для безопасности всего мира. Мы действительно надеемся, что все в Совете Безопасности поймут, что любое использование ядерного оружия изменит мир невероятным образом", - заявила Шерман.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.