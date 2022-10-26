RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и союзники пригрозили КНДР "беспрецедентным" ответом в случае ядерных испытаний

Фото: Ким Чен Ын, председатель Государственного совета КНДР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США, Япония и Южная Корея пригрозили Северной Корее ответом "беспрецедентного" масштаба, если последняя проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

США и их союзники считают, что КНДР планирует возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.

"Мы согласились, что беспрецедентный масштаб ответа будет необходим, если Северная Корея пойдет на седьмое ядерное испытание", – заявил первый вицеминистр иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Дон на пресс-конференции в Токио.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизаций.

"Все происходящее здесь, например, северокорейское ядерное испытание... имеет последствия для безопасности всего мира. Мы действительно надеемся, что все в Совете Безопасности поймут, что любое использование ядерного оружия изменит мир невероятным образом", - заявила Шерман.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЯпонияКНДР