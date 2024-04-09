США и союзникам понадобится 10 трлн долларов на перевооружение, - Bloomberg

В прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 трлн долларов. Страны НАТО пытаются достичь уровня в 2% ВВП на оборону. Но некоторые официальные лица говорят, что финансирование обороны следует увеличивать до 4%, чтобы выполнить планы Альянса.

Согласно подсчетам Bloomberg, если бы США и их союзники из G7 достигли такого уровня, это означало бы дополнительные обязательства более чем на 10 трлн долларов в течение следующего десятилетия.

Издание отмечает, что жестокая реальность для США и их союзников состоит в том, что усилия диктатора Владимира Путина в Украине означают, что им необходимо резко усилить оборону в Восточной Европе вместе с созданием противовеса Китаю. В это время Пекин наращивает сотрудничество с Москвой.

С другой стороны, лидер Китая Си Цзиньпин заявляет о планах захватить Тайвань силой и выдвигает претензии в других регионах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это заставляет западных лидеров и их избирателей решать проблемы, связанные с налогами, социальным обеспечением и назревавшими годами государственными займами.

Аналитики Bloomberg Economics считают, что для большинства членов НАТО растущая тяжесть подготовки к войне создаст новую финансовую парадигму. Более бедные страны Альянса должны будут сделать выбор между повышением налогов, сокращением других частей бюджета и заимствованиями.

Издание считает, что больше всего может пострадать Франция, Италия и Испания, если дополнительные расходы будут финансироваться через рынки облигаций. Даже США, уже выделяющие на оборону 3,3% ВВП, в течение следующего десятилетия могут увидеть рост заимствований до 131% с 99%.

Несмотря на то, что войны в Украине и секторе Газа привлекли внимание к Европе и Ближнему Востоку, резкое увеличение расходов на оборону - это глобальное явление. К примеру, в 2024 году расходы по обороне Китая возрастут на 7,2%.