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США и РФ обсуждали газовый проект на Аляске в обмен на ослабление санкций, - FT

11:27 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Представители США и России на высоком уровне обсуждали упразднение санкций против российского флагманского проекта "Арктик СПГ-2" в обмен на участие компании "Новатек" в американском газовом проекте на Аляске стоимостью 25 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanancial Times.

Бывший гендиректор Polar Train LNG Джоэл Риддл заявил, что российская компания "Новатек" финансировала проект газового терминала на Аляске и определяла его стратегическое направление еще до получения необходимых разрешений американских властей.

По его словам, из-за опасений нарушения санкций он ушел из компании в сентябре. Следом уволилось почти все руководство, в том числе финансовый директор.

FT ознакомилась с перепиской, в которой топ-менеджер "Новатек" обсуждает финансирование проекта и ускорение переводов.

По данным собеседников издания, проект фигурировал в переговорах Вашингтона и Москвы о возможных бизнес-договоренностях на фоне попыток завершить войну против Украины.

Обсуждалась помощь "Новатек" в строительстве терминала на Аляске в обмен на снятие санкций с российского "Арктика СПГ-2".

Проект запускали с участием инвестора Джентри Бича, связанного с семьей Трампа. Исполняющим обязанности гендиректора после Риддла стал бывший руководитель российского подразделения Goldman Sachs Тим Токингтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин заключили соглашение по поставкам на мировой рынок российского дизельного топлива, что свидетельствует о частичной отмене санкций с РФ.

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