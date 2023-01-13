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США и Япония предостерегли РФ от применения ядерного оружия против Украины

Фото: США и Япония предостерегли РФ от применения ядерного оружия в Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Любое возможное применение Россией ядерного оружия в Украине будет означать враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисида по итогам встречи в Вашингтоне.

В заявлении отмечается, что государства продолжат вводить санкционные меры против Российской Федерации, непоколебимо оказывая поддержку Украине.

"Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится в совместном заявлении.

Как сообщалось, США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.

В Штатах также рассказали, какое оружие может применить Россия в случае ядерного удара.

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ЯпонияЯдерное оружие