США и Япония предостерегли РФ от применения ядерного оружия против Украины

В заявлении отмечается, что государства продолжат вводить санкционные меры против Российской Федерации, непоколебимо оказывая поддержку Украине.

"Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", - говорится в совместном заявлении.

Как сообщалось, США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.

В Штатах также рассказали, какое оружие может применить Россия в случае ядерного удара.

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