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США и КНР посылают позитивные сигналы для улучшения отношений, - глава МИД Китая

Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай и Соединенные Штаты посылают друг другу позитивные сигналы для стабилизации и улучшения взаимоотношений.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обе стороны совместно посылают позитивные сигналы для стабилизации и улучшения отношений и считают, что полезно и необходимо поддерживать диалог, даже несмотря на то, что все еще существуют различные разногласия и противоречия, а также вопросы, требующие решения", - отметил глава МИД Китая.

При этом, по словам Ван И, путь к саммиту в Сан-Франциско, на котором возможна встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, не будет гладким.

Он также заявил, что Китаю и США необходимо "вернуться на Бали", имея в виду последнюю встречу Байдена и Си Цзиньпина в кулуарах саммита "Большой двадцатки" на индонезийском курортном острове в ноябре прошлого года.

Сообщается, что Ван И в ходе встреч с американскими дипломатами обсудил взаимодействие между вооруженными силами Китая и США, вопросы финансов, науки и технологий, а также события на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Визит главы МИД Китая в США

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.

Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.

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