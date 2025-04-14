ua en ru
Пн, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США и Иран вскоре проведут второй раунд ядерных переговоров: в СМИ раскрыли дату

Понедельник 14 апреля 2025 08:48
UA EN RU
США и Иран вскоре проведут второй раунд ядерных переговоров: в СМИ раскрыли дату Иллюстративное фото: США и Иран вскоре проведут второй раунд ядерных переговоров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) и Иран начнут второй раунд ядерных переговоров уже в субботу, 19 апреля, в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет Axios, американская сторона была довольна первым раундом переговоров и теперь желает, чтобы в Риме обе стороны провели прямой формат диалога.

По словам источников, встреча специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и главы Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которая состоялась 12 апреля, в субботу, была "содержательной, серьезной и замечательной", хотя и начались с ощущения недоверия.

Тегеран поднял вопрос о том, что глава Белого дома Дональд Трамп уже выходил из предыдущего ядерного соглашения, в связи с чем существует беспокойство, что он может поступить так снова. Американская же сторона выразила собственные сомнения относительно намерений Ирана относительно его ядерной программы.

Axios добавляет, что Вашингтон сейчас желает, чтобы Иран в ближайшем будущем предпринял шаги, которые будут направлены на "отдаление" ядерной программы от создания ядерного оружия. Как пояснил источник, одним из таких шагов может стать "расщепление" иранских запасов почти оружейного 60% обогащенного урана.

"Хотя второй раунд переговоров состоится не в Омане, оманские посредники будут присутствовать. Но на этот раз переговоры могут состояться с участием иранских и американских чиновников, которые будут сидеть в одной комнате", - добавляет издание.

Ядерная сделка между США и Ираном

Во время второй каденции Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном и обратился с соответствующим предложением к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. В частности он угрожал Тегерану массированными бомбардировками страны.

12 апреля состоялся первый этап непрямых переговоров. Стороны обсудили ядерную программу Ирана и возможность снятия санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Рим
NEWS
"Это было ужасно": Трамп назвал удар по Сумам ошибкой России
"Это было ужасно": Трамп назвал удар по Сумам ошибкой России
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ