США и Иран вскоре проведут второй раунд ядерных переговоров: в СМИ раскрыли дату

Соединенные Штаты Америки (США) и Иран начнут второй раунд ядерных переговоров уже в субботу, 19 апреля, в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет Axios, американская сторона была довольна первым раундом переговоров и теперь желает, чтобы в Риме обе стороны провели прямой формат диалога.

По словам источников, встреча специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и главы Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которая состоялась 12 апреля, в субботу, была "содержательной, серьезной и замечательной", хотя и начались с ощущения недоверия.

Тегеран поднял вопрос о том, что глава Белого дома Дональд Трамп уже выходил из предыдущего ядерного соглашения, в связи с чем существует беспокойство, что он может поступить так снова. Американская же сторона выразила собственные сомнения относительно намерений Ирана относительно его ядерной программы.

Axios добавляет, что Вашингтон сейчас желает, чтобы Иран в ближайшем будущем предпринял шаги, которые будут направлены на "отдаление" ядерной программы от создания ядерного оружия. Как пояснил источник, одним из таких шагов может стать "расщепление" иранских запасов почти оружейного 60% обогащенного урана.

"Хотя второй раунд переговоров состоится не в Омане, оманские посредники будут присутствовать. Но на этот раз переговоры могут состояться с участием иранских и американских чиновников, которые будут сидеть в одной комнате", - добавляет издание.