США и Ирак обсуждают завершение военной миссии Белого дома

В своем заявлении премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани сообщил об инициации начала первого раунда двустороннего диалога между его страной и США.

Начало переговоров произошло на фоне регулярных атак по американским войскам в Ираке и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

Отмечается, что Белый дом сохраняет присутствие в Ираке с 2003 года. Военные США покинули страну в 2011 году, впрочем, вернулись снова в 2014-м, чтобы помочь Багдаду победить "Исламское государство".

После того как "Исламское государство" потеряло контроль над захваченными территориями, Ирак призвал США к выводу коалиционных сил, особенно после авиаудара Белого дома в январе 2020 года в результате чего было ликвидировано:

иранского генерало Касемо Сулеймани;

лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В частности вопрос вывода войск снова всплыл после начала израильского наступления в секторе Газа.

"С середины октября группа поддерживаемых Ираном боевиков, которые называют себя Исламским сопротивлением Ирака, начала регулярные нападения на американские войска в Ираке и Сирии, совершенные, по словам этой группы, в отместку за поддержку Вашингтоном Израиля", - объясняет издание.

В результате атак на военные базы США десятки военных получили ранения, в том числе черепно-мозговые травмы. Штаты, в свою очередь, наносили удары по целям боевиков, в том числе связанных с Силами народной мобилизации - коалицией преимущественно шиитских, поддерживаемых Ираном военизированных группировок.

"Американские официальные лица заявили, что переговоры о создании комитета, который должен определить рамки прекращения миссии коалиции, продолжались еще до 7 октября и что это решение не связано с ситуацией в секторе Газа", - добавляет издание.

Международная военная операция во главе с США в Ираке

Военная операция Вооруженных сил США, проводимая в контексте военной кампании ряда стран против ИГИЛ на территории Ирака.

Интервенция коалиционных сил в Ирак началась 15 июня 2014 года, после получения приказа президентом США Бараком Обамой об отправке вооруженного контингента ВС Соединенных Штатов в регион в ответ на наступательные действия в Ираке, которые проводило Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Ввод американских войск начался только после получения официального приглашения от иракского правительства.