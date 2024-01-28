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США и Ирак обсуждают завершение военной миссии Белого дома

Фото: США и Ирак обсуждают завершение военной миссии Белого дома (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки и Ирак провели в Багдаде первый раунд переговоров, направленных на сворачивание миссии военной коалиции, возглавляемой Белым Домом, для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В своем заявлении премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани сообщил об инициации начала первого раунда двустороннего диалога между его страной и США. 

Начало переговоров произошло на фоне регулярных атак по американским войскам в Ираке и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

Отмечается, что Белый дом сохраняет присутствие в Ираке с 2003 года. Военные США покинули страну в 2011 году, впрочем, вернулись снова в 2014-м, чтобы помочь Багдаду победить "Исламское государство".

После того как "Исламское государство" потеряло контроль над захваченными территориями, Ирак призвал США к выводу коалиционных сил, особенно после авиаудара Белого дома в январе 2020 года в результате чего было ликвидировано:

  • иранского генерало Касемо Сулеймани;
  • лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В частности вопрос вывода войск снова всплыл после начала израильского наступления в секторе Газа. 

"С середины октября группа поддерживаемых Ираном боевиков, которые называют себя Исламским сопротивлением Ирака, начала регулярные нападения на американские войска в Ираке и Сирии, совершенные, по словам этой группы, в отместку за поддержку Вашингтоном Израиля", - объясняет издание. 

В результате атак на военные базы США десятки военных получили ранения, в том числе черепно-мозговые травмы. Штаты, в свою очередь, наносили удары по целям боевиков, в том числе связанных с Силами народной мобилизации - коалицией преимущественно шиитских, поддерживаемых Ираном военизированных группировок.

"Американские официальные лица заявили, что переговоры о создании комитета, который должен определить рамки прекращения миссии коалиции, продолжались еще до 7 октября и что это решение не связано с ситуацией в секторе Газа", - добавляет издание. 

Международная военная операция во главе с США в Ираке

Военная операция Вооруженных сил США, проводимая в контексте военной кампании ряда стран против ИГИЛ на территории Ирака.

Интервенция коалиционных сил в Ирак началась 15 июня 2014 года, после получения приказа президентом США Бараком Обамой об отправке вооруженного контингента ВС Соединенных Штатов в регион в ответ на наступательные действия в Ираке, которые проводило Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Ввод американских войск начался только после получения официального приглашения от иракского правительства.

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