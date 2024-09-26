США и ЕС близки к соглашению по 50 млрд долларов для Украины из активов РФ, - Bloomberg

Кредит Украине от ЕС

Напомним, в июне лидеры стран G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который будет выплачиваться за счет доходов от замороженных российских активов.

Также ЕС одобрил кредит в размере 35 миллиардов евро для Украины, обеспеченный будущими прибылями от активов российского центробанка. Это гарантирует стабильную финансовую поддержку Украины, особенно в случае возможных изменений в политике США.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила, что пока неясно, как Украина может получить кредит по доходам от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения средств не хватает политической воли.

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