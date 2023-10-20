США обеспокоены встречей Орбана с Путиным

Орбан провел встречу с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Он единственный лидер страны Европейского Союза, который присутствовал на форуме или встречался с Путиным с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

"Соединенные Штаты обеспокоены отношениями Венгрии с Россией", - заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Ранее на этой неделе Прессман написал в Twitter: "Лидер Венгрии предпочитает поддержать человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине ".

Венгрия, которая также является членом НАТО, выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть своей нефти и газа из России.

Встреча Орбана и Путина

Орбан сказал Путину во время их встречи в Пекине 17 октября, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты.

После встречи Орбана послы стран НАТО и Швеции в Будапеште собрались, чтобы обсудить свою обеспокоенность по поводу растущего сближения Венгрии с Москвой.