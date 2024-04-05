США обеспокоены. Как Израиль прошел полгода войны и решится ли Иран на атаку

Содержание

Шесть месяцев войны: что происходит в Израиле

Война 7 октября началась с нападения палестинских террористов на музыкальный фестиваль возле границы с сектором Газа. На нем собрались около 3000 человек, сотни были убиты, многие взяты в заложники. Также нападавшие вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты, устроив расправу над местными жителями.

Согласно официальным данным, были похищены более 250 человек. В настоящее время 134 (живых и мертвых) находятся в Газе, в том числе четыре человека, которые находятся в плену с 2014 года, а также 11 иностранцев. Освобождены или спасены 123 человека, тела 33 похищенных удерживаются террористами ХАМАС.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, в ответ израильское правительство впервые с 1973 года заявило о состоянии войны и начале операции "Железные мечи". Всего за полгода в Израиле около 15000 погибших и 13 тысяч раненых или травмированных. Подобных потерь страна не несла 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Фото: израилськие военные в секторе Газа (Getty Images)

С конца октября проходит наземная операция. Армия обороны заявляет об около 260 погибших военнослужащих в секторе Газа, возле границы с Ливаном, на Западном берегу реки Иордан и в результате терактов на территории Израиля. По данным ЦАХАЛа, ликвидированы не менее 13 тысяч боевиков и их командиров. ХАМАС признает гибель примерно 6 тысяч боевиков. Кроме того, минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 33 тысячах погибших мирных жителей. По данным ООН, около 1,7 млн человек покинули дома в секторе Газа, Израиль заявляет о перемещении более 1 млн с севера на юг сектора.

Для ударов по целям в Газе задействованы Военно-воздушные, морские силы и артиллерия. Также ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в южном Ливане и на территории Сирии.

На прошлой неделе Совбез ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа. США как постоянный член Совбеза решили не накладывать вето, что возмутило израильских чиновников.

"Это явный отход от последовательной позиции США с начала войны. Резолюция дает ХАМАСу надежду на то, что международное давление заставит Израиль согласиться на прекращение огня без освобождения наших заложников", - говорилось в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Позже он заявил, что резолюция побудила ХАМАС ужесточить позицию и сорвала переговоры по заложникам. И подтвердил, что Израиль не будет подчиняться требованиям террористов и продолжит действовать до освобождения всех похищенных, до уничтожения военного потенциала ХАМАСа и гарантий того, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу. В ответ ХАМАС заявил, что не изменит предложение, которое включает полный вывод войск из сектора Газа и обмен заложников на заключенных палестинцев.

Также Нетаньяху отменил визит делегации в Вашингтон. Это решение показало растущую напряженность в отношениях между странами. Особенно на фоне подготовки следующего этапа войны против ХАМАС - вторжение в Рафах на юге Газы, которое планировалось обсудить с официальными лицами США.

Несмотря на паузу в переговорах с ХАМАС, они не завершены полностью. В ближайшие дни переговоры продолжатся в Каире (Египет). Как пишет Axios, туда поедут глава ЦРУ Уильям Бернс и руководитель "Моссада" Давид Барнеа и оба встретятся с главой египетской разведки и премьер-министром Катара.

Фото: Биньямин Нетаньяху раскритиковал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе, потому что оно не привязано к немедленному освобождению заложников (Getty Images)

Американский президент Джо Байден настаивает на немедленном прекращении огня в рамках сделки по освобождению заложников. Но Haaretz несколько охлаждает надежды на то, что это может произойти быстро. Издание со ссылкой на участника переговоров отмечает, что Нетаньяху якобы "не ставит сделку во главу угла".

Израильское правительство сталкивается и с другими вызовами. В конце марта Верховный суд объявил, что больше нет оснований откладывать призыв харедим (представителей ультраортодоксальных еврейских общин) в армию. Нетаньяху пытался достичь соглашения по новому законопроекту, но документ до сих пор не сформулирован.

Отметим, дебаты о службе ортодоксов в ЦАХАЛе - это проблема еще с момента основания Израиля. Конфликт обострился во время войны с ХАМАСом, многие утверждают, что харедим не в равной степени "несут бремя защиты страны". В феврале 2024 года минобороны подало законопроекты о продлении сроков службы из-за нехватки людей. Что возобновило дискуссии о наборе харедим. Ультрарелигиозные партии (ШАС, Яхадут ха-Тора и другие) обозначили этот вопрос как красную линию и угрожают выходом из коалиции, что означает запуск очередного избирательного процесса в Кнессет.

Из-за неспособности добиться сделки по заложникам десятки тысяч человек 30 марта вышли на крупнейшие с начала войны протесты. На акциях по всей стране участники размахивали флагами, жгли костры и блокировали дороги, полиция применяла водометы и задерживала митингующих. На эту неделю планировалось четыре дня протестов. Люди требуют скорейшего освобождения пленников, отставки Нетаньяху и новых выборов.

Цель - Рафах. Планы Израиля усиливают раскол в отношениях с США

Последняя битва войны в секторе Газа состоится в южном городе Рафах на границе с Египтом, заявляют в Израиле. Сейчас он является домом для 1,4 млн человек, в том числе беженцев из других частей анклава. По данным ЦАХАЛа, там находятся последние уцелевшие батальоны ХАМАС и более 100 заложников.

Без вторжения в Рафах победа невозможна, считает Биньямин Нетаньяху.

"Не взять Рафах - похоже на то, если бы союзники во Второй мировой войне сохранили часть армии нацистов и сказали "ну, туда не пойдем". Это все равно, что оставить четверть немецкой армии на месте и не входить в Берлин", - заявил он прибывшей с визитом делегации Конгресса США.

Фото: Армия обороны Израиля зачистила больше половины сектора Газа (understandingwar.org)

Администрация Байдена обеспокоена планами и говорит о "сценарии катастрофы". В понедельник Белый дом заявил, что есть лучшая альтернатива наземной операции, но последнее слово за Израилем, пишет The Washington Post. Детали не разглашаются, официальные лица США говорят, что предоставят общие рекомендации. Израильские военные эксперты ждут, что ЦАХАЛ, который требовал от жителей Газы переместиться на юг на ранних этапах войны, теперь потребует выйти из Рафаха. Затем туда войдут войска, чтобы зачистить город, уничтожить боевиков и спасти заложников.

Армия обороны разбила 20 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа, последние четыре находятся в Рафахе. По оценке ЦАХАЛа, город является вершиной сети туннелей, над землей и под ней находятся тысячи боевиков и командование террористов, в том числе Йехия Синвар - организатор нападения 7 октября.

Вашингтон обеспокоен судьбой мирных жителей. Администрация Байдена призывает Израиль рассмотреть возможность ударов "хирургической точности". Но это относительные термины, поскольку две недели точечных боев в районе больницы Аль-Шифа в Газе оставили медицинский комплекс в руинах. Нетаньяху заверил, что более миллиона палестинцев выведут из Рафаха, обеспечат помощью и только после этого ЦАХАЛ атакует ХАМАС.

"Это правильная вещь, которую нужно сделать как на операционном, так и на международном уровне. Это потребует времени, но это будет сделано", - отметил он и добавил, что готов выслушать предложения США по ограничению потерь в ходе операции.

Будущее наступление описывают как одно из самых проблемных, опасных и необходимых за всю шестимесячную войну. Министр обороны Йоав Галлант признает, что ликвидация ХАМАС как военной организации может не лишить ее террористического потенциала. Официальные лица США выражают опасения по поводу "преждевременной операции, которая может поставить под угрозу миллион жизней", а также новой дестабилизацией в связи с потоком палестинцев в Египет, пишет WP.

Вице-президент Камала Харрис заявила, что наступление на Рафах станет "большой ошибкой", и добавила, что если оно начнется, не исключены негативные последствия для отношений с Израилем.

Случайный удар. Как мир заставил заняться "гуманитаркой" в Газе

Инцидент в начале недели вывел обсуждение гуманитарной ситуации в Газе на новый уровень. Вечером 1 апреля израильская армия непреднамеренно атаковала гуманитарный конвой. В результате погибли семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen.

Сообщалось, что колонна из трех автомобилей подверглась обстрелу после того, как покинула склад в Дейр-эль-Балахе (центральная часть сектора). Как заявляют в WCK, ЦАХАЛ был проинформирован о передвижении, а за несколько часов до трагического случая они выгрузили более 100 тонн продуктов питания.

Неизвестно, какой именно боеприпас поразил авто, и были ли они атакованы с земли, самолета или беспилотника. Среди погибших три гражданина Великобритании. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил о необходимости защитить персонал и призвал Израиль провести расследование и объясниться. Известно, что с октября 2023 года в Газе на Западном берегу погибли не менее 196 представителей гуманитарных миссий.

Нетаньяху, очевидно, взял ответственность за непреднамеренное нападение на себя.

"Такое случается во время войны. Мы изучаем это, находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы это не повторилось", - отметил он.

Как пишет NYT, предварительное расследование подтверждает удар с израильской стороны. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари уже заявил, что его передали отдельному "независимому, профессиональному и экспертному" органу, который выяснит все обстоятельства.

С жестким заявлением выступил президент США Джо Байден. По его словам, Израиль якобы не сделал достаточно для защиты мирного населения и волонтеров, которые пытаются доставить необходимую помощь. Он также подчеркнул, что будет давить на Израиль, в том числе по немедленному прекращению огня. Во многих СМИ эти слова назвали самой жесткой критикой из Белого дома с начала войны против ХАМАС.

Фото: Джо Байден на этой неделе жескто раскритиковал Израиль из-за атаки на гуманитарный конвой (Getty Images)

А госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил пересмотром партнерской политики. Накануне он сказал, что администрация США теряет терпение "на фоне огромных гуманитарных жертв", нападение на конвой World Central Kitchen был не первым, но должно стать последним.

Отметим, Вашингтон является стратегическим партнером, и это один из факторов, благодаря которым Израиль выстоял как государство в окружении врагов. Израиль - крупнейший получатель внешней помощи США. До февраля 2022 года они предоставили 150 млрд долларов двусторонней помощи. Согласно меморандуму, до 2029-го Вашингтон обязан ежегодно предоставлять по 3,8 млрд. В марте Госдеп санкционировал передачу 25 истребителей F-35 и тысяч авиабомб. Еще порядка 14 млрд долларов планировалось выделить в рамках пока заблокированного пакета, куда также входит помощь Украине и Тайваню.

Угроза, похоже, подействовала. Кабинет по вопросам безопасности согласовал открытие КПП "Эрез" между Израилем и северной частью сектора Газа впервые с 7 октября. Кроме того, на гуманитарку будет работать порт в Ашдоде. А сегодня стало известно о планах увеличить пропускную способность КПП "Керем-Шалом" на юге сектора.

"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис. И это необходимо для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны", - цитирует Sky News представителя израильского правительства.

Ликвидация иранского генерала и решится ли Тегеран на ответ

В понедельник предполагаемый ракетный удар Израиля разрушил здание на территории посольства Ирана в Дамаске (Сирия). В результате погибли, по разным данным, от 7 до 13 человек, в том числе генерал Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" (экспедиционное крыло Корпуса стражей исламской революции).

Израильские официальные лица не взяли ответственность за атаку. Но в частном порядке не оставляют сомнения насчет своей роли. Целью подобных атак может быть расплата за поддержку врагов - ХАМАСа и ливанской "Хезболлы". А также прямое противостояние с Тегераном. Израильтяне признают, что это может вызвать месть, но считают, что Иран не склонен к риску и отступит, пишет The Economist.

Фото: Израиль, похоже, ликвидировал иранского генерала Мохаммада Реза Захеди и теперь готовится к возможному удару в ответ (Fars Media Corporation)

Как сообщило иранское госТВ, на заседании Высшего совета нацбезопасности во главе с президентом Эбрахимом Раиси принято решение о "необходимом ответе". По словам верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, Тегеран намерен заставить виновных "сожалеть об этом преступлении".

Накануне ряд ближневосточных СМИ написал, что американское ЦРУ предупредило об ударе Ирана в течение 48 часов. Предполагается, что атака может быть комбинированной с использованием беспилотников и ракет, которые ударят по стратегическим объектам на территории Израиля. И есть опасения, что все это может перерасти в новую крупную войну в регионе.

Комментируя эти публикации, Нетаньяху заверил, что его страна сможет защититься и будет действовать по простому принципу: "тому, кто причинит нам вред или только планирует это сделать, мы сами нанесем ущерб".

Стало известно, что из-за рисков нападения на территории Израиля начали блокировать GPS, чтобы "ослепить" иранские дроны и ракеты. Кроме того, ЦАХАЛ объявил о досрочном выходе из отпусков для всех военных.

Вероятно, власти считают высокой угрозу удара в пятницу. Сегодня отмечается день солидарности с палестинцами (День Аль-Кудс) и в Иране проходят массовые антиизраильские митинги. Израильские СМИ сообщают, что некоторые посольства переведены в состояние повышенной готовности или уже эвакуированы.

Однако варианты возмездия Ирана могут быть ограничены в масштабах, отмечает BBC со ссылкой на экспертов.

"Иран не способен на большую конфронтацию с Израилем, учитывая его военный потенциал, а также экономическую и политическую ситуацию. Но ему придется придумать ответ для внутреннего потребителя и отстоять репутацию в глазах региональных партнеров", - отметил немецко-иранский аналитик Али Садр-заде.

Профессор международных отношений в Лондонской школе экономики Фаваз Гергес сомневается, что Иран нанесет прямой удар, хотя его действительно унизили и атакой на посольство в Дамаске "разбили нос". Вместо этого, скорее всего, Тегеран проявит стратегическое терпение, сосредоточившись на создании ядерной бомбы.

"Иран накапливает силы, обогащает уран и достигает прогресса. Главный приз для него не в том, чтобы запустить 50 баллистических ракет и убить условно 100 израильтян. А в том, чтобы добиться стратегического сдерживания, в том числе в отношении США", - подчеркнул эксперт.