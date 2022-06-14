США і країни G7 разом працюють над новими санкціями проти РФ, - Білий дім

Вашингтон спільно з урядами країн "Великої сімки" опрацьовують новий пакет санкцій проти РФ. Про це заявив старший заступник помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ Дерек Хоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wilson Center.
"Ми дуже активно працюємо над тим, як нам посилити наш санкційний пакет. Ми робимо це в тісній координації з країнами-членами G7", - заявив Хоган.
Раніше повідомлялося, що Вашингтон анонсував щомісячні транші Києву в розмірі 1,5 млрд доларів. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду.
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