В США произошла утечка информации о подготовке Израиля к операции против Ирана, - СМИ

Информацию об утечке информации подтвердили три человека, знакомые с этим вопросом. Один из собеседников подтвердил подлинность документов.

"Утечка вызывает глубокое беспокойство", - сказал американский чиновник в интервью CNN.

Датированные 15 и 16 октября документы, начали распространяться в Интернете в пятницу, 18 октября, после того, как их опубликовал в Telegram аккаунт под названием Middle East Spectator.

Они имеют гриф "совершенно секретно" и пометки, указывающие на то, что их могут видеть только США и их союзники по разведывательному альянсу "Пяти глаз" (Five Eyes): Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Документы описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. В одном из документов, на котором указано, что он был составлен Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о том, что планы предусматривают перемещение Израилем боеприпасов.

В другом документе указано, что его источником является Агентство национальной безопасности (АНБ). В нем говорится об учениях израильских военно-воздушных сил с применением ракет класса "воздух-поверхность", которые, как полагают, также являются подготовкой к удару по Ирану.

Американский чиновник отметил, что следствие выясняет, кто имел доступ к предполагаемому документу Минобороны. Любая подобная утечка автоматически повлечет расследование ФБР вместе с Пентагоном и разведывательными службами США.

Риск подрыва доверия

В CNN отметили, что утечка происходит в чрезвычайно чувствительный момент в американо-израильских отношениях и непременно разозлит израильтян, которые готовятся нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел Ирана 1 октября.

Один из документов также предполагает то, что Тель-Авив всегда отказывался публично подтвердить, что страна имеет ядерное оружие. В документе говорится о том, что США не видели никаких признаков того, что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана.

"Если это правда, что произошла утечка тактических планов Израиля в ответ на нападение Ирана 1 октября, то это серьезное нарушение", - заявил Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока и офицер ЦРУ в отставке.

Он добавил, что "доверие является ключевым компонентом в отношениях, и в зависимости от того, как произошла утечка информации, это доверие может быть подорвано".

Другой американский чиновник сказал, что "эти два документа плохие, но не ужасные. Беспокойство вызывает то, есть ли их больше".

Издание отмечает, что непонятно, как документы стали достоянием общественности, были ли они взломаны или произошла умышленная утечка информации.

США уже находятся в состоянии повышенной готовности в отношении иранских хакерских кампаний - в августе американские спецслужбы заявили, что Иран взломал документы, принадлежащие кампании Дональда Трампа.