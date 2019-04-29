У США серед найбільших порушників релігійної свободи назвали Росію та Китай

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зокрема, йдеться про катування кримських татар в окупованому Росією Криму

У звіті про релігійну свободу у світі, оприлюдненому в Сполучених Штатах Америки, серед найбільших порушників назвали, зокрема, Китай і Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, в Китаї, зокрема, "кричущих зловживань" продовжують далі зазнавати представники уйгурів-мусульман, але для влади в Пекіні це минулося практично без наслідків.

Звіт підтверджує, що Китай і ще дев’ять країн далі належать до так званих "країн, що викликають особливе занепокоєння" з огляду на порушення релігійних свобод за класифікацією Державного департаменту США, і рекомендує Держдепартаментові додати до цієї групи також Росію і ще п’ять країн.

У свою чергу Пекін заперечує, що має інтернаційні табори і центри перевиховання для уйгурів, казахів та інших переважно мусульманських за вірою меншин, і називає ці заклади "центрами професійної освіти", що мають на меті відвернути людей від тероризму і повернути їх у суспільство.

У звіті згадані й інші країни-порушники. Таджикистан, Судан і В’єтнам придушують релігійну свободу під приводом необхідності захисту громадського порядку чи міркувань національної безпеки, нерідко використовуючи реальні чи гадані загрози тероризму чи масових заворушень, щоб виправдати обмеження прав і "відверте переслідування власного народу".

"Деякі країни, як-то Росія, Китай, Еритрея чи Туркменистан, ставлять на релігійні чи національні меншини тавро "екстремістів" частково через те, що їхні влади вважають, що ці меншини.

Щодо Росії, зокрема, в документі зазначено, що влада країни "продовжила переслідувати "нетрадиційні" релігійні меншини штрафами, затриманнями і кримінальними звинуваченнями під приводом боротьби з екстремізмом", причому "російське законодавство, спрямоване проти "екстремізму", не дає належного визначення цього терміну, що дає державі можливість переслідувати за широкий обсяг ненасильницької, неполітичної релігійної діяльності".

"На Північному Кавказі силові структури діяли з повною безкарністю, арештовуючи і викрадаючи людей, запідозрених навіть у найменшій причетності до ісламістських повстанців. В окупованому Росією Криму російська влада продовжила викрадати, катувати і ув’язнювати кримських татар-мусульман за власним бажанням", - додають автори звіту.

Нагадаємо, Amnesty International заявляє, що у Криму відзначається значне погіршення ситуації щодо дотриманння прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.

У доповіді йдеться, що проти відвертих критиків незаконної анексії півострова Російською Федерацією й надалі активно проводиться політика утисків, погроз і залякувань. Зокрема, обмеження свободи об'єднань на здійснення культурних та інших прав.

Зазначимо, починаючи з 2013 року про порушення релігійної свободи можна заявити представництва Євросоюзу.