США не способствуют атакам Украины по территории России, - Белый дом

"Я просто хочу четко объяснить, что мы не поощряем и не способствуем этим атакам... Мы обсуждали с украинцами наши опасения по поводу атак по территории России", - сказал Кирби, комментируя атаки дронов на Москву.

Он отметил, что украинцы "сами отвечают за выбор своих целей и за то, где они собираются разместить свой военный потенциал".

Кирби также подчеркнул, что ВСУ преуспевает во время контрнаступления и Соединенные Штаты будут продолжать обеспечивать Украину всей необходимой техникой.

"Мы действительно хотим сосредоточиться на происходящем на территории Украины. Они достигают определенного прогресса. И мы собираемся продолжать следить за тем, чтобы они имели все необходимые материалы. Вы могли заметить это в последних пакетах, которые мы прислали. Техника для разминирования занимала первое место в списке", - добавил представитель Белого дома.

Атака дронов на Москву.

В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".

Подробнее об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что бизнес-центр "Москва-Сити" в российской столице подвергается атакам дронов второй раз за последние три дня. Ночью 30 июля дроны также ударили по "Москва-Сити", где располагаются офисы трех российских министерств.