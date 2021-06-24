В США створять комітет по розслідуванню заворушень в Капітолії

За словами спікера, комітет розслідуватиме справу стосовно заворушень, аби уникнути подібних інцидентів в майбутньому. Пелосі додала, що комітет очолюватиме лише Демократична партія.

Нагадаємо, що насильницькі протести на території Капітолію відбулися 6 січня 2021 року й були організовані прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа.

Внаслідок штурму будівлі загинуло п’ять осіб, у тому числі й співробітник поліції. Під час заворушення, членам Конгресу довелося евакуюватися, втім це не завадило подальшій сертифікації результатів виборів.

Зокрема, напад на Капітолій призвів до імпічменту Трампа, якого звинувачували у підбурюванні своїх прихильників й виборців.