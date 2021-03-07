У США створять кібергрупу через злому систем Microsoft

Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft. Зустріч представників кількох федеральних відомств з цього питання відбудеться на наступному тижні.
Про це повідомляє The Washington Post.
В Пентагоні, Агентстві національної безпеки і Міністерстві внутрішньої безпеки висловили стурбованість проблемами у стримуванні загрози.
Раніше Microsoft повідомила про виявлення чотирьох критичних уразливостей нульового дня у своєму сервісі для обміну повідомленнями.
За інформацією компанії, знайденими пробілами в безпеці вже скористалася професійне угруповання хакерів з Китаю - Hafnium, які атакували ряд американських відомств, організацій, вищих навчальних закладів, урядових підрядників, НКО та аналітичних центрів з метою крадіжки секретних даних.
Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління по комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.
Додамо, що Білий дім назвав активною загрозою безпеки США кібератаку з боку Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.
Зазначимо, що уразливість в Microsoft призвела до того, що щонайменше 60 тисяч організацій по всьому світу зазнали кібератакам. Хакерській атаці, в основному, зазнали підприємства малого і середнього бізнесу.