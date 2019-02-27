США в Радбезі ООН закликали добиватися звільнення Мадуро

Спецпредставник США по Венесуелі також закликав вирішити гуманітарна криза в країні

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс призвал в Совете безопасности ООН усилить давление на Николаса Мадуро для его ухода с поста президента Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выступая в Совбезе ООН во вторник, 26 февраля, Абрамс призвал другие страны присоединиться к санкциям, введенным Вашингтоном против лиц из правительства Николаса Мадуро.

"Венесуэльцы нуждаются в нашей солидарности и помощи, чтобы иметь возможность превалировать перед безжалостным и насильственным режимом", - отметил он.

Абрамс также настоял на том, чтобы ООН не оказывала помощь населению через правительство, поскольку "клептократия Мадуро украдет часть и присвоит остальные, чтобы усилить его контроль над властью".

Он также выступил против диалогов между оппозицией и правительством, к которым призвал Генеральнй секретарь ООН Антонио Гутерриш.

"Спросите Хорхе Рамоса из Univisión о ценности диалога с Николасом Мадуро", - сказал Абрамс, имея в виду съемочную группу, которая была задержана во время интервью с венесуэльским лидером и затем депортирована.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год.