В США повідомили хто здійснив два теракти в Афганістані

Сьогодні, 15 травня, спецпредставник Сполучених Штатів із Афганістану Залмай Халілзад заявив, що два останніх теракти в Афганістані здійснили бойовики терористичної організації "Ісламська держава - Хорасан", а не афганські таліби. Про це він написав у своєму Twitter.

Як він повідомив, уряд США дійшов висновку, що жахливі напади на пологовий будинок і похорон раніше цього тижня в Афганістані здійснила терористична організація ІД в Хорасані. Крім того, він закликав владу Афганістану і Талібан об'єднатися в боротьбі з цією організацією і прагнути миру.

"ІД-Хорасан також виступає проти мирної угоди між Ісламською Республікою Афганістан і Талібаном і шукає способи заохотити міжусобну війну, як в Іраку і Сирії"- повідомив Халілзад.

Нагадаємо, 12 травня в Афганістані відбулося два терористичних напади - на лікарню в Кабулі та похоронну церемонію в провінції Нангархар.

Крім того, кількість жертв і постраждалих під час вибуху на похороні в Афганістані зросла до 32, 103 поранено. Бомба вибухнула на похоронах голови поліції одного з районів.