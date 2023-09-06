США сегодня объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, - Politico

"По словам американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду", - говорится в сообщении.

Решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу бронебойных снарядов, которые, как ожидается, будут очень эффективны против российских танков.

Хотя Великобритания уже отправила Украине такие же боеприпасы для вооружения своих танков Challenger 2, США отправляют такие снаряды впервые.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

В марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.

Подробнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".