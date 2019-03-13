США узгодили з "Талібаном" проект мирної угоди з Афганістану

Представник США заявив про досягнутий успіху у переговорах

Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

Он отметил, что в результате переговоров удалось достичь настоящих успехов..

"Очевидно, что все стороны хотят завершения войны. Несмотря на все противоречия, мы продолжали идти по этому пути и достигли реальных успехов", - написал Халилзад.

По его словам, в основе мирного соглашения лежит четыре принципиальных условия: гарантии по борьбе с терроризмом, вывод иностранных войск, начало межафганских переговоров и всестороннее прекращение огня.

Основные принципы были согласованы еще в январе, а более детальная договоренность была достигнута по первым двум пунктам.

После согласования черновика соглашения по борьбе с терроризмом и графика вывода войск, талибы и правительство Афганистана должны будут начать переговоры.

Следующим шагом будет начало консультаций в Вашингтоне с руководством США и партнерами Соединенных Штатов.

"Мы скоро встретимся вновь. Окончательного соглашения не будет, пока все не будет согласовано", - отметил Халилзад.

Напомним, 2 марта в результате нападения боевиков движения "Талибан" на американо-афганскую базу погибли по меньшей мере 25 афганских военных.