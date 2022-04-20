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США не збираються воювати з Росією, але підтримають Україну, - посол

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Лондон, Середа 20 квітня 2022 12:55
США не збираються воювати з Росією, але підтримають Україну, - посол Фото: тимчасовий посол США у Великобританії Філіп т. Рікер (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Тимчасовий посол США у Великій Британії Філіп Т. Рікер заявив, що Україна отримає необхідну військову допомогу. Водночас Україна не є членом НАТО і на неї не поширюється стаття про колективний захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він ще раз роз'яснив рішення президента США Джо Байдена про те, що американські війська не будуть безпосередньо воювати в Україні, заявивши: "він дуже ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося воювати з Росією. Ми хочемо підтримати Україну".

При цьому він нагадав, що США захистять союзників по НАТО, які підпадають під дію статті 5, яка зробила НАТО таким успішним протягом цих 70 з гаком років з точки зору захисту зони миру.

Посол зазначив, що НАТО - оборонний союз, нікому не загрозливий. "Не загрожує Володимиру Путіну, не загрожує Росії. А ось Путін нападає на російськомовні міста на зразок Харкова. І тому ми будемо продовжувати підтримувати український народ, який знову продемонстрував цю чудову стійкість, і я думаю, що це було несподіванкою для Путіна. У його розрахунках, очевидно, багато прорахунків з його боку", - додав він.

Він розповів про те, як дії Росії в Україні продемонстрували силу альянсу НАТО. "Путін думав, що знайде розділений Захід, розділені союзи, що зможе вбити клин. Він жорстоко помилявся".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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