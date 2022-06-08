США знизять залежність від російського урану і наростять своє виробництво, - Bloomberg
США мають намір скоротити закупівлі російського урану. Скорочення поставок Вашингтон планує домогтися за рахунок інвестицій, спрямованих на розвиток підприємств зі збагачення урану на території США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Адміністрація президента США Джо Байдена готова виділити 4,3 млрд доларів на ряд заходів, які допоможуть знизити залежність США від поставок російського ядерного палива.
На думку представників Міністерства енергетики США, перебої в поставках збагаченого урану з Росії можуть призвести до перебоїв у роботі промислових ядерних реакторів. Виділені кошти планується направити на створення потужностей для збагачення урану на території США, щоб у підсумку федеральний уряд зміг закуповувати його у місцевих виробників.
На даний момент в США діє лише одне підприємство, що займається збагаченням урану для комерційного використання. Воно розташовується в штаті Нью-Мексико і належить Європейському консорціуму URENCO.
Раніше повідомлялося, що уран подорожчав на 8% на тлі подій в Казахстані. Про це свідчать дані фірми UxC, що займається відповідними підрахунками.
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