RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами

Автор: Анна Полисученко

У США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами. Нові заходи набудуть чинності вже 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Нова в'їзна політика, оголошена сьогодні Білим домом, вимагає від іноземців, які приїжджають в США, продемонструвати доказ повної вакцинації від COVID-19. Вона набуває чинності 8 листопада. Вакцини включатимуть ті, що схвалені FDA або затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ", - зауважив прес-секретар Держдепу Нед Прайс.

AstraZeneca( Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna - це вакцини від коронавірусу, які отримують українці. Всі вони затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ.

Російська вакцина" Супутник V " не входить в цей список.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки