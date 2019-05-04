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США і Словаччина назвали Nord stream-2 геополітичною зброєю

Новини » Енергетика    04.05.2019 - 02:55
США і Словаччина назвали Nord stream-2 геополітичною зброєю
Ілюстративне фото (rubaltic.ru)

На думку лідерів країн, енергетична безпека є основою національної безпеки

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні зробили спільну заявою, в якому вони назвали російський газопровід "Північний потік-2" геополітичним зброєю. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Ми вкотре заявляємо про свою незгоду з використанням енергетичних проектів в якості геополітичного зброї, включаючи" Північний потік-2 ", - зазначено в заяві.

Сторони підкреслили, що енергетична безпека є основою національної безпеки і зобов'язалися також посилити співпрацю в області кібербезпеки і розробці захищеної електрозв'язку.

Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл в черговий раз пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

Додамо, що міністр енергетики США Рік Перрі також назвав ненадійним російський газ, який постачається до Європи. Перрі порівняв покупку російського газу з покупкою дешевих автомобілів.

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