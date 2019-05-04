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США и Словакия назвали Nord stream-2 геополитическим оружием

Новости » Энергетика    04.05.2019 - 02:55
США и Словакия назвали Nord stream-2 геополитическим оружием
Иллюстративное фото (rubaltic.ru)

По мнению лидеров стран, энергетическая безопасность является основой национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сделали совместное заявлением, в котором они назвали российский газопровод "Северный поток-2" геополитическим оружием. Как информирует РБК-Украина: об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Мы в который раз заявляем о своем несогласии с использованием энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая "Северный поток-2", - указано в заявлении.

Стороны подчеркнули, что энергетическая безопасность является основой национальной безопасности и обязались также усилить сотрудничество в области кибербезопасности и разработке защищенной электросвязи.

Напомним, ранее посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Добавим, что министр энергетики США Рик Перри также назвал ненадежным российский газ, который поставляется в Европу. Перри сравнил покупку российского газа с покупкой дешевых автомобилей.

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Новости Украины Северный поток-2
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