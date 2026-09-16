США отменят санкции против компаний Беларуси: что Лукашенко пообещал вместо этого

Что получит Минск взамен

16 сентября белорусская сторона согласилась освободить 25 политических заключенных после переговоров с представителями США.

В ответ на этот шаг Вашингтон отменит санкции против двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что Беларусь и США согласовали промежуточное соглашение. Стороны продолжат диалог по вопросам, остающимся открытым между странами.

"Когда все вопросы будут решены и согласованы обеими сторонами, произойдет дополнительное увольнение лиц и отмена санкций в отношении белорусских компаний", - добавил Коул.

По данным правозащитной организации "Вясна", вечером 15 сентября родственники части заключенных узнали, что смогут унести своих близких из исправительных колоний утром следующего дня.