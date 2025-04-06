США отменяют все визы для граждан Южного Судана

США аннулируют все визы гражданам Южного Судана. Причина отказ страны сотрудничать в вопросах возвращения своих граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты Америки решили аннулировать все визы, выданные владельцам паспортов Южного Судана, а также ограничить выдачу новых. Это решение Вашингтона обеспечить соблюдение иммиграционных законов и национальной безопасности страны.
Государственный департамент США подчеркнул, что переходное правительство Южного Судана не выполняет обязанности по принятию своих граждан, что не позволяет их депортировать из США.
Следовательно, для предотвращения въезда граждан Южного Судана в страну, Соединенные Штаты принимают меры по ограничению дальнейшей выдачи виз.
В случае, если правительство Южного Судана проявит готовность к полному сотрудничеству, США могут пересмотреть свои действия. Однако пока ситуация с иммиграционной политикой остается напряженной.
Напомним, что в конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов на так называемую "золотую карту".
Тогда на сайте Службы иммиграции и натурализации было указано, что программа для иммигрантов-инвесторов EB-5, которой руководит Служба гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом еще в 1990 году для "стимулирования экономики США через создание рабочих мест и капиталовложения иностранных инвесторов".
Министр торговли Говард Лутник в том месяце заявил, что "программа EB-5 была полна чуши, выдумок и мошенничества", и что "это был способ получить грин-карту по низкой цене".
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