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США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы, - Reuters

Четверг 19 октября 2023 02:13
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США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы, - Reuters Фото: США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ослабили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы. Соответствующее решение было принято после заключения соглашения между правительством и оппозицией Венесуэлы об организации выборов в стране в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник в Госдепартаменте США отметил, что США могут отменить ослабление санкционного режима, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и правительство страны в итоге не допустят оппозицию к выборам и не освободят политзаключенных.

Перед этим, 18 октября правительство и оппозиция Венесуэлы заключили соглашение о возобновлении диалога и организации выборов, которое предполагает гарантии осуществления законного избирательного процесса.

В начале октября сообщалось, что власти США и Венесуэлы провели несколько встреч в Дохе по вопросу ослабления санкций.

Санкции США против Венесуэлы

В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, включающие запрет на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, и заморозили ее активы на сумму около 7 млрд долларов.

В ноябре 2022 года Министерство финансов США сняло часть санкций с Венесуэлы. В частности, ведомство разрешило американской энергетической компании Chevron добывать нефть в Венесуэле.

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