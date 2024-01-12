США одобрили возможную продажу ракет Javelin Косово
США одобрили возможную продажу ракет Javelin и связанного с ними оборудования в Республику Косово. Сумма сделки оценивается в 75 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление военного сотрудничества Министерства обороны США.
Республика Косово запросила закупить 246 ракет Javelin FGM-148F (включая шесть ракет "fly-to-buy missiles"); и 24 легких командных пусковых установки Javelin (LWCLU).
Также включены:
- тренажеры по базовым навыкам Javelin LWCLU;
- уличные тренажеры Javelin;
- имитационные выстрелы ракет;
- станции инструкторов по обучению на открытом воздухе (OTIS);
- блоки охлаждения батарей (BCU);
Предлагаемая продажа ракет Javelin и связанного с ними оборудования обеспечит Косово современными противотанковыми средствами, необходимыми для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Косово сможет легко интегрировать это оборудование в свои вооруженные силы.
"Эта предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и национальную безопасность Соединенных Штатов путем укрепления безопасности европейского партнера, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
Ракеты Javelin в Украине
Напомним, что США предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 млн долларов, в который вошли ракеты Javelin.
Также ракеты передавала Эстония в пакете помощи.
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