В США шестилетний мальчик подстрелил преподавательницу из-за ссоры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как рассказал начальник полиции города Ньюпорт-Ньюс Стив Дрю, ребенка пришлось арестовать и поместить под стражу. При этом копы уточнили, что выстрел "не был случайным".

Предварительно известно, что пострадавшей примерно 30 лет. Незадолго до инцидента между преподавателем и ребенком произошла ссора. В результате ребенок выстрелил.

"Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы хотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие", - сказал Дрю.

Известно, что учительница находилась в тяжелом состоянии, однако медикам удалось ее стабилизировать.

Также известно, что начальная школа Richneck, в которой произошел инцидент, будет закрыта на время. Правоохранители выясняют, откуда у 6-летнего ребенка был пистолет. Детали инцидента пока не раскрывают.