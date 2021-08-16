У США згорів завод, який нібито належить Коломойському
В американському штаті Огайо згорів сталеварний завод. Цей завод нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського журналіста-розслідувача Майкла Саллаха.
За словами журналіста, масштабна пожежа на заводі сталася минулого тижня. Слідчі з пожежної безпеки підозрюють підпал.
"Ми дійсно вважаємо, що це було зроблено навмисно", - сказав Брайан Бонерт, представник управління пожежної охорони.
Як зазначив журналіста, згорілий завод перебуває під слідством у рамках справи про відмивання грошей.
BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz— Michael Sallah (@MikeSallah7) August 16, 2021