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У США згорів завод, який нібито належить Коломойському

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США, Понеділок 16 серпня 2021 22:28
У США згорів завод, який нібито належить Коломойському Фото: у США згорів завод, який пов'язують з Коломойським (flickr.com/lafd)
Автор: Дмитро Левицький

В американському штаті Огайо згорів сталеварний завод. Цей завод нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського журналіста-розслідувача Майкла Саллаха.

За словами журналіста, масштабна пожежа на заводі сталася минулого тижня. Слідчі з пожежної безпеки підозрюють підпал.

"Ми дійсно вважаємо, що це було зроблено навмисно", - сказав Брайан Бонерт, представник управління пожежної охорони.

Як зазначив журналіста, згорілий завод перебуває під слідством у рамках справи про відмивання грошей.

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Сполучені Штати Америки Пожежа Ігор Коломойский
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