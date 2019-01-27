США серйозно налаштовані по відношенню до виведення військ з Афганістану, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Раніше повідомлялося, що США домовилися з "Талібаном" про виведення військ з Афганістану

США серйозно налаштовані по відношенню до забезпечення миру в Афганістані і виведення своїх військ з цієї республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення держсекретар США Майкл Помпео, опубліковане в Twitter.

"США серйозно ставляться до забезпечення миру, перешкоджання того, щоб Афганістан залишався місцем міжнародного тероризму, і до повернення своїх сил додому", - написав він.

За його словами, що Вашингтон "працює з афганським урядом і всіма зацікавленими сторонами". "США прагнуть зміцнити суверенітет, незалежність і забезпечити процвітання Афганістану".

Нагадаємо, раніше представники Сполучених Штатів Америки і радикального руху "Талібан" в ході переговорів у Катарі домовилися вивести іноземні війська з Афганістану.

Зокрема, сторони допрацювали положення, що будуть включені до проекту договору про припинення війни в Афганістані. США і "Талібан" погодили виведення іноземних військових з Афганістану через 18 місяців після підписання договору.

Крім того, сторони домовилися про обмін полоненими, скасування США міжнародної заборони на пересування деяких лідерів "Талібану", а також про перспективу створення тимчасового уряду афганістану після припинення вогню.