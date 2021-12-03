США сьогодні розподілить між країнами ще 11 мільйонів вакцин. Частину направлять в Африку

Сьогодні Сполучені Штати Америки відправлять за кордон ще 11 мільйонів доз вакцин. 9 мільйонів передадуть Африці, де сьогодні вирує новий штам коронавірусу "Омікрон" .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

У четвер презент США Джо Байден заявив, що Штати планують відправити за кордон більше 200 млн доз протягом 100 днів. Сьогоднішнє постачання збільшить загальну кількість доз, відправлених до Африки, до 100 мільйонів.

"Президент із самого початку дав зрозуміти: якщо ми хочемо захистити американський народ та нашу економіку, ми маємо перемогти вірус усюди", - заявив координатор Білого дому з реагування на Covid-19 Джефф Зієнтс.

Водночас адміністрація Байдена планує мотивувати міжнародних партнерів до того, аби вони брали більш активну участь у глобальній вакцинації.