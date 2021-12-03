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США сегодня распределит между странами еще 11 миллионов вакцин. Часть направят в Африку

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Пятница 03 декабря 2021 16:16
США сегодня распределит между странами еще 11 миллионов вакцин. Часть направят в Африку Фото: США сегодня распределит между странами еще 11 миллионов вакцин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Соединенные Штаты Америки отправят за границу еще 11 миллионов доз вакцин. 9 миллионов передадут Африке, где сегодня бушует новый штамм коронавируса"Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В четверг презент США Джо Байден заявил, что Штаты планируют отправить за границу более 200 млн доз в течение 100 дней. Сегодняшняя поставка увеличит общее количество доз, отправленных в Африку, до 100 миллионов.

"Президент с самого начала дал понять: если мы хотим защитить американский народ и нашу экономику, мы должны победить вирус всюду", - заявил координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 Джефф Зиентс.

В то же время администрация Байдена планирует мотивировать международных партнеров к тому, чтобы они принимали более активное участие в глобальной вакцинации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что новый штамм коронавируса "Омикрон", который недавно обнаружили в ЮАР - стал самым распространенным вариантом в Африке.

Тем временем большинство стран мира начало закрывать сообщение с ЮАР. Украина - не исключение.

Также РБК-Украина рассказывало о том, насколько опасна новая мутация и чего стоит ожидать от нее.

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Соединенные Штаты Америки Коронавирус Вакцинация
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