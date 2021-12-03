США сегодня распределит между странами еще 11 миллионов вакцин. Часть направят в Африку
Сегодня Соединенные Штаты Америки отправят за границу еще 11 миллионов доз вакцин. 9 миллионов передадут Африке, где сегодня бушует новый штамм коронавируса"Омикрон".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В четверг презент США Джо Байден заявил, что Штаты планируют отправить за границу более 200 млн доз в течение 100 дней. Сегодняшняя поставка увеличит общее количество доз, отправленных в Африку, до 100 миллионов.
"Президент с самого начала дал понять: если мы хотим защитить американский народ и нашу экономику, мы должны победить вирус всюду", - заявил координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 Джефф Зиентс.
В то же время администрация Байдена планирует мотивировать международных партнеров к тому, чтобы они принимали более активное участие в глобальной вакцинации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что новый штамм коронавируса "Омикрон", который недавно обнаружили в ЮАР - стал самым распространенным вариантом в Африке.
Тем временем большинство стран мира начало закрывать сообщение с ЮАР. Украина - не исключение.
Также РБК-Украина рассказывало о том, насколько опасна новая мутация и чего стоит ожидать от нее.