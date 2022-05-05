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США зроблять все можливе, щоб зміцнити позиції України, - Білий дім

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 01:55
США зроблять все можливе, щоб зміцнити позиції України, - Білий дім Фото: Джен Псакі, прессекретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Підтримка буде на полі бою і за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.

У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України.

"Ми говорили, що хочемо перемоги України, ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, нарощувати можливості України на полі бою і за столом переговорів", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги у війні з Росією. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що пакет повинен принести величезні інвестиції.

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