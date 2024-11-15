США расследуют связи Citigroup с подсанкционным российским олигархом, - Bloomberg

Расследование, проводимое Министерством юстиции, ФБР и налоговой службой, сосредоточено на работе Citigroup для Heritage Trust, которая владеет активами, принадлежащими Сулейману Керимову, сказал человек, попросивший не называть его имени при обсуждении закрытой информации.

Керимов - российский миллиардер, который, как ранее заявляли США, наживался на коррупции в правительстве.

По словам источника, в ходе расследования изучается политика Citigroup по борьбе с отмыванием денег и системы, применяемые для предотвращения финансовых преступлений.

Регуляторы в последние годы наказывали Citigroup за недостатки в управлении рисками и контроле. В июле Федеральный резерв заявил, что банк не добился достаточного прогресса в решении двух приказов о согласии, полученных им в 2020 году, и наложил на него штраф в размере 136 млн долларов.

"Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В то же время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств, в то время как мы продолжаем закрывать наш российский потребительский банковский бизнес", - заявили в компании.

Штрафы еще раз подчеркнули препятствия, которые предстоит преодолеть главному исполнительному директору Джейн Фрейзер над восстановлением четвертого по величине банка США по активам. Главный финансовый директор Марк Мейсон заявил в прошлом месяце, что компания увеличит инвестиции в процессы, которые она имеет для регулятивной отчетности в ближайшие месяцы.