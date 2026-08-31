В США расширили список разрешенных для продажи никотиновых паучей: теперь доступны 9 и 11 мг

Какие виды паучей разрешили продавать

Отмечается, что разрешение теперь распространяется еще на 10 видов паучей с концентрацией никотина 9 мг и один вид - 11 мг. Одобренные изделия производятся компанией Swedish Match USA, принадлежащей компании Philip Morris International.

Следует добавить, что в рамках тщательной научной оценки новых табачных изделий FDA учитывает риски и преимущества для населения США в целом, в частности потенциальные преимущества для совершеннолетних, которые в настоящее время употребляют табачные изделия и переходят на изделие с потенциально более низким уровнем риска, а также для молодежи и людей, не употребляющих табак.

"Чтобы получить разрешение на реализацию, FDA должна иметь достаточные доказательства того, что новые изделия имеют большую пользу для здоровья населения, чем потенциальные риски", - говорится в отчете.

Как учитывают влияние уровня никотина

Также при рассмотрении заявок на никотиновые паучи FDA учитывает уровень влияния никотина, связанный с каждым отдельным изделием, как часть оценки его потенциальных рисков и преимуществ для населения в целом.

Уровень воздействия никотина зависит не только от указанного на упаковке содержания никотина, но и его состава, использованных материалов и других характеристик, которые могут влиять на количество и скорость поступления никотина в организм пользователя.

Согласно этому подходу, FDA оценила влияние никотина на каждое из авторизованных сегодня изделий с учетом его индивидуальных характеристик и в рамках общей оценки влияния на общественное здоровье.

Что показала оценка паучей ZYN

Оценка FDA показала, что новые виды никотиновых паучей ZYN, включая содержание никотина 11 мг, содержат более низкие уровни большинства вредных и потенциально вредных компонентов по сравнению с другими оральными и бездымными табачными изделиями. Уровни многих этих веществ в новых изделиях были настолько низкими, что их невозможно было количественно определить.

Кроме того, при оценке было отмечено, что новые изделия могут обеспечивать достаточное поступление никотина, чтобы уменьшать тягу к никотину и симптомы отмены настолько, чтобы способствовать изменению поведения, например перехода на другое изделие, среди совершеннолетних, которые в настоящее время используют более вредные табачные изделия.

Для совершеннолетних от 21 года, употребляющих бездымные табачные изделия или курящие сигареты, полный переход на никотиновые паучи, авторизованные FDA, может уменьшить влияние многих вредных химических веществ, содержащихся в сигаретах или бездымных табачных изделиях.

Рассмотрение заявки проходило в рамках пилотной программы FDA по ускоренной оценке никотиновых паучей. На сегодняшний день FDA в целом авторизовала 43 вида никотиновых паучей, 23 из которых – в рамках пилотной программы.

Также следует напомнить, что FDA позволило продавать 20 видов никотиновых паучей ZYN с заявлением о модифицированном риске.

Что известно о никотиновых паучих

Никотиновые паучи (или никотиновые подушечки) – это небольшие пакетики, которые размещают под верхней губой. При контакте со слизистой рта из пауча постепенно высвобождается никотин, который всасывается в организм в течение 20-30 мин.

Такие паучи не содержат табачных листьев, и в их составе обычно содержится никотин, наполнитель (целлюлоза), вода, ароматизаторы и глицерин.