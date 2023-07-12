ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США рассказали первые подробности об условиях членства Украины в НАТО

Новина українською →
Украина, Среда 12 июля 2023 12:06
В США рассказали первые подробности об условиях членства Украины в НАТО Фото: в США рассказали первые подробности об условиях членства Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В США считают, что для вступления в НАТО Украине нужно провести ряд реформ. Там уверены, что "Украина может добиться этого".

Об этом сказала журналистам старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украине все еще необходимо провести ряд реформ, чтобы присоединиться (к НАТО, - ред.)", - сказала она.

По ее словам, США признают, что Украина уже добилась значительного прогресса в плане реформ, но "Украине по-прежнему необходимо продолжать демократические реформы и реформы сектора безопасности".

"Президент (США, Джо Байден, - ред.) ясно дал понять, что мы думаем, что Украина может добиться этого. Но это все равно будет требованием для присоединения Украины", - отметила она.

Слоут охарактеризовала коммюнике как "сильное позитивное послание, подтверждающее, что Украина станет членом Альянса", отметив, что для вступления Украины больше не требуется План действий по членству (ПДЧ).

НАТО и Украина

Уже второй день в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Вчера, 11 июля, во время первого дня саммита союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству. Буквально сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о том, что пока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Какие они и кем должны быть сформулированы - неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО