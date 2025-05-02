США раскрыли союзникам секретные данные о космических программах Китая и России, - Times

США начали делиться одной из самых засекреченных разведывательных данных о космических операциях Китая и России со странами альянса "Пять глаз". Это шаг, который американские военные называют "знаковым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Секретные операции Space Delta 9 становятся доступны союзникам

До апреля деятельность подразделения Space Delta 9, занимающегося орбитальной войной, считалась исключительно "только для граждан США" и была доступна лишь лицам с высшим уровнем допуска к государственной тайне.

Однако на фоне растущих опасений по поводу милитаризации космоса со стороны Китая, Пентагон разрешил британским военным наблюдать за их работой на базе Космических сил США Шривер в Колорадо.

Великобритания получает доступ к космической разведке США

В последние недели маршал авиации Джонни Стрингер, заместитель командующего Объединенным воздушным командованием НАТО, получил данные по программе США, в рамках которой ведется наблюдение за другими спутниками.

США обеспокоены быстрым развитием космических возможностей Китая и России, особенно инвестициями Пекина в разведку.

Китай может использовать космос для слежки за американскими войсками

Полковник Рэмси Хорн, командующий Space Delta 9, заявил: "Мы должны быть готовы к той войне, которую никто не хочет". Если Китай решит вторгнуться на Тайвань, он сможет использовать спутники для слежки за перемещением американских войск.

На брифинге в посольстве США в Лондоне Хорн отметил, что США способны победить врагов в космосе - это было скрытым предупреждением Пекину.

Разработка оружия для защиты спутников

Сообщается, что США также разрабатывают космическое оружие для защиты западных спутников от возможных атак. По словам Хорна, было принято решение усилить сотрудничество с партнерами по альянсу "Пять глаз" - Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией - и предоставить им доступ к секретной информации о подозрительной активности в космосе.

Взаимная помощь союзников

Ожидается, что союзники смогут помочь США устранить уязвимости в космосе, а Америка, в свою очередь, предоставит им доступ к наработкам, полученным за последнее десятилетие. Переклассификация разведданных произошла совсем недавно с целью укрепления партнерства.

Спутники двойного назначения вызывают подозрения

Стрингеру показали, как США используют высокоточные камеры для съемки китайских и российских спутников вблизи, чтобы определить, представляют ли они угрозу.

Некоторые из них могут иметь двойное назначение - маскироваться под гражданские, а на деле выполнять военные функции. "Это действительно спутник связи или у него есть иное назначение?" - задает вопрос Хорн.

Британские офицеры могут присоединиться к миссии Delta 9

США также хотят впервые разрешить британским военным офицерам принимать участие в миссиях Delta 9, что станет еще одним шагом к укреплению трансатлантических связей.

Подготовка к боевым действиям в космосе

В случае необходимости, Delta 9 готово отразить вражескую атаку. "Мы готовы как никогда вести боевые действия в космосе, если кто-либо решит бросить нам вызов", - заявил Хорн.

Китай развивает космическую сеть слежения

Хорн сообщил, что за последний год Китай запустил как минимум 66 спутников - больше, чем в предыдущие годы. Он также предупредил о возможном запуске Китаем так называемой "сети уничтожения" - системы, которая отслеживает позиции американских войск по всему миру, чтобы при необходимости использовать гиперзвуковое оружие.

Великобритания и США работают над отслеживанием гиперзвуковых ракет

США и Великобритания совместно разрабатывают технологии для лучшего обнаружения и слежения за гиперзвуковыми ракетами.

Несмотря на уже существующее тесное сотрудничество в рамках "Пяти глаз", некоторые данные остаются настолько чувствительными, что государства делятся ими только внутри своих правительств.