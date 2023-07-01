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США рассматривают возможность поставок Украине кассетных боеприпасов, - Милли

Фото: глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Обсуждение о поставках еще продолжается.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По его словам, США думают о предоставлении этих боеприпасов "в течение длительного времени".

Милли отметил, что российские войска используют кассетные боеприпасы на поле боя в Украине и что украинские войска получили кассетные бомбы от других союзников и развернули оружие.

"Украинцы попросили об этом, другие европейские страны предоставили часть этого оружия, россияне используют его. Процесс принятия решений продолжается", - заявил он.

Кассетные боеприпасы

Обсуждение вопроса о предоставлении Украине кассетных боеприпасов происходит в тот момент, когда некоторые американские чиновники обеспокоены медленными темпами контрнаступления ВСУ. Любое решение о предоставлении такого оружия вызовет возражения со стороны других союзников и гуманитарных групп.

Кассетные бомбы - это оружие, которое раскрывается в воздухе, выбрасывая суббоеприпасы, или "бомбовые шашки", которые рассеиваются на большой площади и предназначены для нанесения разрушений сразу нескольким целям.

Бомбы могут быть доставлены самолетами, артиллерией и ракетами.

По данным МККК, "бомбовые шарики" имеют высокий процент невзрываемости - до 40% в некоторых недавних конфликтах.

Сторонники запрета кассетных бомб говорят, что они убивают без разбора и подвергают опасности гражданское население еще долгое время после их применения. Группы бьют тревогу по поводу применения Россией этих боеприпасов в Украине.

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