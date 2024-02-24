В США разбился вертолет Нацгвардии Apache, есть погибшие

Авиакатастрофа произошла в лесистой местности в округе Прентис (штат Миссисипи) примерно в 14:00 по местному времени (23:00 по Киеву), согласно сообщениям Управления государственной авиации.

"В докладе шерифа Рэнди Толара подтверждается трагическая гибель двух солдат... в результате крушения", - говорится в заявлении Нацгвардии.

Отмечается, что вертолет AH-64 Apache совершал "обычный тренировочный полет".

Также сообщается о двух пострадавших военнослужащих в результате падения воздушного средства.

"Сейчас наша главная забота состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую помощь пострадавшим, чтобы поддержать членов семьи выживших. Один солдат был в роте 1-149 авиационного полка, а второй солдат был в роте D 2-151 подразделения медицинской эвакуации Лакота Национальной гвардии Миссисипи", - говорится в заявлении НГ.

Расследование аварии продолжается, при этом подробности пока не раскрываются.

Другие авиакатастрофы с военными США

Ранее в феврале в районе Южной Калифорнии во время тренировочного полета потерпел крушение и разбился вертолет CH-53E Super Stallion, в результате чего погибли пятеро морских пехотинцев.

В конце января стало известно, что американский истребитель F-16 разбился в водах у западного побережья Южной Кореи. Пилот тогда решил катапультироваться.

Напомним, перед этим 12 декабря прошлого года у берегов Южной Кореи в Желтом море разбился истребитель ВВС США F-16. Пилот был спасен в Желтом море южнокорейской береговой охраной.

Ранее, 30 ноября, конвертоплан CV-22 Osprey разбился у побережья японского острова Якусима, и тогда погибли восемь пилотов. После этой катастрофы американские военные остановили весь свой парк самолетов V-22 Osprey.

Добавим, что в августе американский Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в рамках военных учений, в результате чего погибли трое американских морских пехотинцев.

Также в мае истребитель F-18 ВВС США разбился во время показательного полета на авиационной базе в Испании. Пилот успел катапультироваться.

В апреле 2023 года во время столкновения двух вертолетов AH-64 Apache при тренировочных полетах на Аляске погибли трое американских солдат и один получил ранения.

А год назад в феврале из-за падения вертолета UH-60 Blackhawk в Алабаме во время тренировочного полета погибли двое нацгвардейцев штата Теннесси.