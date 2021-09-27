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США і Росія обговорять контроль над ядерним озброєнням, - Держдеп

Автор: Валерія Поліщук

Делегація Сполучених Штатів на чолі заступником держсекретаря Венді Шерман, зустрінеться з російськими представниками для проведення переговорів зі стратегічної стабільності і контролю над озброєннями. Зустріч відбудеться в середу, 29 вересня, в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

До неї приєднається заступник Державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Як зазначили в Держдепі, остання зустріч двох делегацій відбулася 28 липня в Женеві.

"Діалог зі стратегічної стабільності є результатом зобов'язання, взятого президентом Байденом і президентом Росії Путіним на їх зустрічі в Женеві в червні 2021 року, провести зважений і активний діалог, який буде спрямований на створення основи для майбутніх заходів з контролю над озброєннями і зниження ризиків", - йдеться в повідомленні.

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Ядерна зброяСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація