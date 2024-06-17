США резко высказались в адрес Вьетнама из-за запланированного визита Путина в Ханой

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить столицу Вьетнама, но ни одна страна не должна предоставлять ему платформу для пропаганды его войны.
Об этом заявил представитель посольства США в Ханое, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня в Кремле сообщили, что Путин посетит Вьетнам 19-20 июля, планируется подписание ряда двусторонних документов.
В то же время стоит напомнить, что Ханой проигнорировал саммит мира в Швейцарии по вопросу Украины и одновременно отправил своего заместителя министра иностранных дел на встречу БРИКС в Россию в начале прошлой недели.
Планируется, что Путин встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом. Но США, которые в прошлом году улучшили отношения с Вьетнамом и являются главным торговым партнером этой страны, отреагировали на запланированный визит Путина резко.
"Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния", - сказал представитель посольства США в Ханое.
Также представитель посольства сказал, что если Путин сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права.
Reuters пишет, что Путин во время своего визита во Вьетнам объявит о соглашениях в таких секторах, как торговля, инвестиции, технологии и образование. Однако дискуссии с вьетнамскими лидерами, вероятно, будут сосредоточены на более деликатных вопросах.
"Эти переговоры будут касаться оружия, крупнейшим поставщиком которого исторически является Россия", - пишет издание.
Также речь может идти об энергетике, ведь российские компании работают на вьетнамских газовых и нефтяных месторождениях в районах Южно-Китайского моря. Кроме того, могут обсуждаться и платежи, поскольку обе страны испытывают трудности с проведением транзакций из-за санкций США в отношении российских банков.
Диктатор Владимир Путин из-за ордера Международного уголовного суда на арест ограничен в передвижениях и не многие страны мира готовы его принимать. Недавно он посещал Китай.
Но сегодня стало известно, что глава Кремля намерен отправиться в КНДР. Издание The Washington Post предположило, о чем будут говорить диктаторы.
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