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США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів, - Білий дім

Автор: Инна Собора

Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк) надасть Україні допомогу в розмірі 3 млрд доларів. Це станеться після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Відзначається, що візит президента США до Вашингтона буде використаний для поглиблення економічного партнерства.

"Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки Ексімбанку в розмірі 3 млрд доларів", - говориться в повідомленні.

При цьому 60 мільйонів будуть призначатися для додаткових протитанкових систем Javelin і іншого оборонного озброєння.

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