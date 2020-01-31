США підвищили ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня

Державний департамент США підвищив ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня через спалах коронавируса.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Держдепу США.

Як повідомляється, комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути в і з Китаю.

"Не подорожуйте в Китай з-за нового коронавіруса, вперше виявленого в Ухані, Китай... Мандрівники повинні бути готові до введення в дію обмежень на поїздки без попереднього повідомлення. Комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ті, хто в даний час знаходиться в Китаї, повинні розглянути можливість використання коштів комерційних. Державний департамент зажадав, щоб весь несуттєвий урядовий персонал США відклав поїздку в Китай у зв'язку з новим коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанії почали припиняти польоти в Китай у зв'язку з спалахом коронавіруса, в результаті якої померли вже понад 200 осіб. Серед компаній - American Airlines.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягла 212 осіб.