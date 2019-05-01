В США дозволили продаж IQOS

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Це перша електронна система нагрівання тютюну, яка дозволена для продажу у США

Американська влада підтвердила, що IQOS виділяє менше шкідливих речовин, в порівнянні з сигаретами, і дозволила його продаж в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Як повідомляє CNBC, 30 квітня 2019 року FDA (Food & Drug Administration) дозволило продаж систем нагрівання тютюну IQOS на території США і констатувало, що IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин в порівнянні зі звичайними сигаретами.

На відміну від сигарет, де є процес горіння, IQOS нагріває тютюн. Це перша електрична система нагрівання тютюну, яка дозволена для продажу в США.

Коментуючи оголошення FDA, Андре Каланцопулус, СЕО Philip Morris International, повідомив: «Рішення FDA дозволити продаж IQOS в США є важливим кроком вперед для приблизно 40 мільйонів американських чоловіків і жінок, які курять. Деякі кинуть палити, а багато - ні. Саме для них IQOS запропонує бездимну альтернативу замість продовження курити сигарети. Всього лише за 2 роки 7,3 млн людей по всьому світу кинули курити сигарети і повністю переключилися на IQOS. Сьогоднішнє рішення FDA робить доступною таку можливість і для американських повнолітніх курців».

Тепер Philip Morris International уповноважений продавати гаджет IQOS, хітстікі Marlboro Heatsticks, Marlboro Smooth Menthol Heatsticks and Marlboro Fresh Menthol Heatsticks. Так як PMI здійснює діяльність на всіх ринках крім США, в Штатах продавати продукт буде корпорація Altria.

Як, зазначає CNBC, рішення FDA свідчить про перемогу Philip Morris International в заявах про зниження кількості токсинів в аерозолі IQOS. Ця технологія є ключовою в досягненні компанією «бездимного майбутнього» як заміни паління сигарет.

Ціни на акції PMI в той же день злетіли на 2%. У минулому році продукти зі зниженим ризиком принесли компанії PMI понад 4,1 млрд доларів, або близько 14% від валового доходу. Компанія планує збільшити цю цифру в діапазоні від 38 до 42% до 2025 року. Починаючи з моменту запуску IQOS в Японії та Італії в 2014 році, Philip Morris розширила свою присутність до 40 країн по всьому світу.

FDA (Food & Drug Administration) - це Адміністрація з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, агентство Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США. Є однією з найвпливовіших в світі організацій з контролю за якістю харчових продуктів, лікарських препаратів, тютюнових виробів і т.д.